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Ветер и град ожидаются 15 августа в Казахстане

15 августа 2017, 06:00

На западе, юго-западе, севере Казахстана - погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе, юго-западе, севере Казахстана - погода без осадков.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.

В Актюбинской, Павлодарской области местами ожидается ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами – туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: частично облачно, +22°.

В Алматы: частично облачно, +23°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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