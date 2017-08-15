Ветер и град ожидаются 15 августа в Казахстане
15 августа 2017, 06:00
На западе, юго-западе, севере Казахстана - погода без осадков.
С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на севере ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На западе, юго-западе, севере Казахстана - погода без осадков.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, возможен град, шквал.
В Актюбинской, Павлодарской области местами ожидается ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами – туман.
На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: частично облачно, +22°.
В Алматы: частично облачно, +23°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Брянская улиц
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