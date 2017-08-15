В Семее ребенок упал с шестого этажа
15 августа 2017, 10:48
Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в больнице.
В Семее четырехлетняя девочка выпала с балкона шестого этажа. Сейчас она в тяжелом состоянии, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС Семея.
12 августа в 9:40 на «103» поступил сигнал о том, что в пригородном поселке Энергетик четырехлетний ребенок выпал с шестого этажа. Медики доставили пострадавшую девочку в больницу. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы ключицы и предплечья. Сейчас малышка находится в стабильно-тяжелом состоянии в реанимации.
Оказалось, что мать ребенка заперла девочку дома, а сама отправилась в магазин. Малышка вышла на балкон и выпала.
В УЧС Семея рекомендуют оставлять закрытыми окна и балконные двери, когда в помещении дети, не ставить рядом с окнами мебель и не надеяться на москитные сетки.
Михаил Потапов
Фото с сайта vbg.ru
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