В детских садах РК идет подготовка к внедрению нулевого класса

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на заседании Правительства РК рассказал о проводимой работе в сфере дошкольного и среднего образования , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«По детским садам, главное в этом году подготовиться к внедрению нулевого класса во всех детских садах. В сентябре 2019 года. Это будет и успешная апробация «Әліппе», в этом году и начало повышения квалификации воспитателей и педагогов для нулевого класса, и приведение нормативно-правовой базы в соответствие с двенадцатилетним циклом обучения 0+11 к 2019 году», - сказал он.





По его словам, в школе основной задачей является продолжение перехода на обновленное содержание, начатое в прошлом году.





«В этом году дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы. Также начинается масштабный пилот ведения предметов на английском языке у более чем 1,5 тысяч учителей, которые закончили или заканчивают языковые курсы. Все это тоже в рамках подготовки к 2019 году. Доставка учебников по этим двум направлениям в целом идет по графику, но я попрошу акимов всех областей этот вопрос буквально на этой неделе заслушать у себя», - уточнил глава ведомства.





Также Е. Сагадиев отметил, что в этом году одним из важнейших направлений будет дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ с передачей им все более широкого спектра полномочий, параллельное планомерное расширение академической, управленческой и финансовой свободы школ под контролем попечительских советов.





«Акимы областей должны взять этот вопрос - вопрос правильности формирования попечительских советов, включение в их состав активной общественности, депутатов маслихатов, местной прессы под свой личный контроль», - пояснил министр.





«Мы также внесли свои предложения, расчеты и аргументы по поэтапному снижению недельной нагрузки учителей, в связи с переходом на обновленное содержание. Вопрос очень важный и потребует вашего внимания», - добавил он.





Вместе с тем глава ведомства указал, что по вопросам ТиПо и проекту «бесплатное ТиПО для всех» работа продолжается.





«Мы неоднократно докладывались на прошлых заседаниях», - заключил Е. Сагадиев.





Ксения Давыдова, Астана