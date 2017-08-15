Покушавшийся на жизнь девочки в Караганде арестован
15 августа 2017, 13:16
Мужчина является на самом деле отчимом девочки, а не родным отцом, как сообщалось ранее.
Октябрьский районный суд Караганды санкционировал арест на два месяца местному жителю, который подозревается в нанесении множественных ножевых ранений четырехлетней падчерице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ходатайство следователя о водворении 39-летнего мужчины в следственный изолятор суд удовлетворил.
«Судья Айдар Кусаинов избрал меру пресечения «содержание под стражей» 39-летнему подозреваемому в совершении преступления по статьям 24-99 Уголовного кодекса «покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
По истечении двух месяцев, как ожидается, расследование будет завершено.
После этого уголовное дело будет передано в суд, где мера пресечения «содержание под стражей» будет либо продлена, либо изменена на другой вид на усмотрение судьи.
Напомним, 39-летний мужчина подозревается в том, что из ревности к жене ранил четырехлетнюю падчерицу в Караганде. По версии следствия он нанес ребенку несколько ножевых ранений в шею, живот и руки. Удары были не проникающими, внутренние органы не повреждены.
Фото с сайта old.amurpress.ru
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