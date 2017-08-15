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В Усть-Каменогорске полицейские оцепили район из-за коробки с котятами

15 августа 2017, 15:56

Также полицейскими было остановлено движение транспорта на пересечении улиц где находился подозрительный предмет.

Горожане сообщили в полицию о подозрительной коробке, оставленной кем-то на пересечении улиц Чернова и Металлургов. Полицейские оцепили район и остановили движение транспорта. Внутри картонного ящика саперы обнаружили пятерых котят, передает корреспондент YK-news.kz.

Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, необычный случай приключился сегодня днем.

— На канал «102» поступил звонок от жителя города, который сообщил о бесхозной коробке, оставленной неизвестными в районе пересечения улиц Чернова и Металлургов, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Прибывшие на место полицейские оцепили район и остановили движение транспорта на проезжей части. Позже специалисты осмотрели картонный ящик, внутри которого обнаружили пятерых маленьких котят.

В настоящий момент полицейские пытаются установить личность владельца брошенных котят.

Артур Власов
Фото с сайта i.ytimg.com

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