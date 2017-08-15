Дочь совершившей самосожжение в Астане женщины обвиняет беглого Умбеталиева в ее смерти





Актом самосожжения Рысманова пыталась обратить внимание властей на несправедливое, по ее мнению, судебное решение. Ее сына осудили за наркотики. Но мать считала его невиновным. В полиции тогда заявляли, что Ахметов привлекается уже не в первый раз. На его счету кражи, вымогательство и хранение оружия. Однако женщина была уверена, что сын пострадал от сотрудников УБОП.





После ее самосожжения в справедливости приговора засомневались даже прокуроры. Вскоре после случившегося замгенпрокурора лично занялся делом, правда, это ничего не изменило: проверка не выявила никаких нарушений.





И вот теперь Акмарал Ахметова сообщает, что именно скрывающийся ныне экс-глава управления по противодействию экстремизму Умбеталиев занимался делом ее брата Ербола. Сейчас Умбеталиева разыскивают за то, что он нанес ножевые ранения во время драки другому полицейскому и начальнику ЦОНа, и дочь Рысмановой подозревает, что его связи помогут ему избежать ответственности и в этой ситуации.





«Умбеталиев держит весь город под своим контролем. От него пострадал и мой брат, и моя мама. Он порезал двоих сотрудников МВД, но я боюсь, что он опять откупится. У него очень много денег», – говорит Акмарал Ахметова в своем видеообращении.





Девушка обращалась в огромное количество инстанций и уже отчаялась добиться оправдания для своего брата. При этом она отмечает, что Умбеталиев на протяжении 2 лет угрожает ее брату Ерболу. Дочь погибшей Майры Рысмановой надеется на помощь президента, председателя КНБ и генпрокурора.





«От него страдает не одна наша семья, но и вся Жамбылская область. О чем говорить, если он на своих же сотрудников поднимает руку», – говорит еще одна участница видеообращения.





«Хочу спросить: почему его так слабо ищут? Был бы на его месте, например, мой брат, давно бы поймали. Он уже всё перебрал в своей области, теперь начал своим угрожать. Когда уже этот беспредел кончится?!» – вопрошает Ахметова, отмечая, что полицейским не удается найти Умбеталиева, зато его жена каким-то образом общается с ним.





Напомним, решением дисциплинарной комиссии начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД.





Ранее сообщалось, что 10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, возле ресторана «Арай-Плаза» в Таразе п роизошел конфликт , перешедший в драку с поножовщиной между начальником отделения ЦОН Байзакского района Марселем Жетписбаевым, руководителем управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектургановым и начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиевым.





Предварительно установлено, что ножевые ранения Жетписбаеву и Бектурганову нанес Умбеталиев.



