Дочь совершившей самосожжение в Астане женщины обвиняет беглого Умбеталиева в ее смерти
15 августа 2017, 16:18
История с поножовщиной в ДВД Жамбылской области приобрела весьма неожиданное развитие событий.
Дочь Майры Рысмановой Акмарал Ахметова заявила о том, что скрывающийся экс-начальник одного из управлений ДВД Жамбылской области, участвовавший в поножовщине в Таразе, тесно связан с делом ее осужденного брата Ербола Ахметова. Именно из-за этого дела в декабре 2016 года Майра Рысманова совершила самосожжение в здании КПП Генпрокуратуры, передает ИА «NewTimes.kz».
Актом самосожжения Рысманова пыталась обратить внимание властей на несправедливое, по ее мнению, судебное решение. Ее сына осудили за наркотики. Но мать считала его невиновным. В полиции тогда заявляли, что Ахметов привлекается уже не в первый раз. На его счету кражи, вымогательство и хранение оружия. Однако женщина была уверена, что сын пострадал от сотрудников УБОП.
После ее самосожжения в справедливости приговора засомневались даже прокуроры. Вскоре после случившегося замгенпрокурора лично занялся делом, правда, это ничего не изменило: проверка не выявила никаких нарушений.
И вот теперь Акмарал Ахметова сообщает, что именно скрывающийся ныне экс-глава управления по противодействию экстремизму Умбеталиев занимался делом ее брата Ербола. Сейчас Умбеталиева разыскивают за то, что он нанес ножевые ранения во время драки другому полицейскому и начальнику ЦОНа, и дочь Рысмановой подозревает, что его связи помогут ему избежать ответственности и в этой ситуации.
«Умбеталиев держит весь город под своим контролем. От него пострадал и мой брат, и моя мама. Он порезал двоих сотрудников МВД, но я боюсь, что он опять откупится. У него очень много денег», – говорит Акмарал Ахметова в своем видеообращении.
Девушка обращалась в огромное количество инстанций и уже отчаялась добиться оправдания для своего брата. При этом она отмечает, что Умбеталиев на протяжении 2 лет угрожает ее брату Ерболу. Дочь погибшей Майры Рысмановой надеется на помощь президента, председателя КНБ и генпрокурора.
«От него страдает не одна наша семья, но и вся Жамбылская область. О чем говорить, если он на своих же сотрудников поднимает руку», – говорит еще одна участница видеообращения.
«Хочу спросить: почему его так слабо ищут? Был бы на его месте, например, мой брат, давно бы поймали. Он уже всё перебрал в своей области, теперь начал своим угрожать. Когда уже этот беспредел кончится?!» – вопрошает Ахметова, отмечая, что полицейским не удается найти Умбеталиева, зато его жена каким-то образом общается с ним.
Напомним, решением дисциплинарной комиссии начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД.
Ранее сообщалось, что 10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков, на почве неприязненных отношений, возле ресторана «Арай-Плаза» в Таразе произошел конфликт, перешедший в драку с поножовщиной между начальником отделения ЦОН Байзакского района Марселем Жетписбаевым, руководителем управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектургановым и начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиевым.
Предварительно установлено, что ножевые ранения Жетписбаеву и Бектурганову нанес Умбеталиев.
В прокуратуре Жамбылской области прокомментировали инцидент с поножовщиной. Местонахождение подозреваемого Умбеталиева пока не установлено, принимаются меры по его задержанию.
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Архивное фото: NewTimes.kz
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