Роза Рымбаева выступит с двумя сыновьями на площадке популярного музыкального шоу

В субботу 19 августа на Первом канале «Евразия» состоится премьера нового сезона музыкального проекта «Добрый вечер, Казахстан!».





По словам создателей и участников проекта, этот сезон обещает быть совершенно особенным. Лучшие традиции и формат «Доброго вечера» остаются неизменными: здесь лучшие казахстанские и российские звезды встречаются на одной сцене – как мэтры эстрады, так и молодые исполнители, звучат песни на казахском и русском языках – старые и новые хиты. Но предстоящий сезон готовит зрителям много приятных сюрпризов.









Так одним из них станет первое на большой сцене совместное выступление примадонны казахстанской эстрады Розы Рымбаевой с двумя ее сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым. К слову для Мади это дебют. На площадке такого уровня он выступает впервые. В дуэте с мамой он исполнит душевную песню на казахском языке «Мы вместе».





Молодому исполнителю сейчас семнадцать, он сам пишет музыку и песни. В напряженном графике съемок Мади остается очень спокойным и даже как будто расслабленным.









- Я рос в таком ритме, мне не привыкать. Это семейное влияние, наверное, ведь мы все артисты, - поясняет Мади.





- Старший брат помогает в творчестве?





- Конечно! Это мои самые строгие критики - мама и брат. Внешне мы с Али очень разные, но когда мне нужна помощь или совет, он всегда поможет. Он понимает, что мне очень важно сделать собственное имя, состояться, как Мади Рымбаев, а не сын знаменитой певицы и брат Али.

Я считаю, мало иметь связи, чтобы пробиться на сцену. Главное - знать, чего ты хочешь. Сейчас я учусь в той же школе, что и брат. Там меня все время понукали: «Вот, мол, у тебя такой брат...». Думали, что этим меня мотивируют. А получалось наоборот - хотелось убежать и спрятаться. Вот мне всегда говорил, что не надо обращать на это внимания. Когда повзрослел, я и сам это понял.





- От чего получаете больше всего удовольствия?





- Когда вдохновение приходит, и я в студии, у меня все легко получается и пишется. Что-то новое рождается, пробуешь это на вкус. Аранжировки дома пишу – приятно знать, что ты это исполнишь. И то, чего ещё не было, начинает проявляться в этом мире, приобретать очертания...

Главный наставник Мади, Роза Рымбаева очень требовательна к профессиональному росту сыновей, но позволяет им самостоятельно выбирать направление в творчестве.





- Роза Куанышевна, вы впервые то вы чувствуете, когда видите своих сыновей вместе на сцене?





- Знаете, по правде говоря, я не очень понимаю их музыку – она другая, - говорит Роза Рымбаева. Но для меня главное, чтобы они были убедительны в том, что делают, искренне желали расти. В их творчество, музыку я не вмешиваюсь.





- Вы уже не в первый раз принимаете участие в музыкальном шоу «Добрый вечер, Казахстан!» Что этот проект значит для вас?





- Это совершенно замечательный, очень теплый проект. Мы, артисты, выходящие на эту сцену, всегда чувствуем, что нас любят и ждут. Здесь работает прекрасная команда: операторы, режиссеры, ассистенты – все они демонстрируют настоящее мастерство, с ними необыкновенно приятно работать. Кроме того, для нас, артистов, проекты такого высокого уровня на телевидении крайне важны – они дают исполнителям возможность выступать перед огромной аудиторией. Хочу поблагодарить Первый канал Евразия за то, что он создает такие замечательные программы. Также мне очень нравится атмосфера и реакция зрителей. Участие российских звезд в проекте также очень важно. Это же настоящий вечер дружбы, и, может, даже небольшое соревнование. Вслушайтесь: само название «Добрый вечер!» - это ведь про дружбу, доброту, сердечность. И самое приятное дело – смотреть такое шоу вечером выходного дня в кругу друзей или семьи.









В новом сезоне на шоу «Добрый вечер, Казахстан!» традиционно звездный состав ведущих – это самые популярные и обаятельные персоны отечественного телевидения, кино, эстрады - КВНщики Данияр Джумадилов, Ярослав Мелехин и певец Нурлан Абдуллин. Разбавят мужскую компанию ослепительные жизнерадостные девушки – ведущая Первого канала Евразия Алуа Кетегенова и актриса Виктория Павленко.









Разумеется, невозможно представить шоу «Добрый вечер, Казахстан!» без блистательного Олега Гостева - бессменного ведущего с 2012 года. Премьера на Первом канале Евразия состоится в субботу, 19 августа в 19:45.



