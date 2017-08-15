Есимов рассказал Назарбаеву, как можно использовать объекты ЭКСПО после выставки

Есимов также представил Президенту информацию о количестве посетителей выставки и посещаемости выставочных павильонов.

Президент Казахстана провел встречу с председателем правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





Во время встречи Главе государства было доложено о ходе проведения "ЭКСПО-2017", а также были внесены предложения по дальнейшему использованию объектов выставки.





А.Есимов представил Президенту Казахстана информацию о количестве посетителей выставки и посещаемости выставочных павильонов.





- За три месяца выставку должно было посетить 2 млн человек. На сегодняшний день этот показатель составил 2,5 млн посетителей. Количество посещений международных павильонов должно было составить не менее 5 млн, в настоящее время он достиг отметки в 20 млн. Самый популярный павильон среди посетителей – сфера «Нур Алем». По состоянию на сегодняшний день в ней побывало 831 тыс туристов. Ожидается, что к концу выставки этот показатель достигнет отметки в 1 млн. С момента открытия на «ЭКСПО-2017» проведено 68 национальных дней. Кроме этого, выставку посетили 106 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров и их заместителей, 11 руководителей парламентов и их заместителей, 60 министров и их заместителей. Около 100 млн долларов было потрачено зарубежными странами на подготовку своих павильонов, - сказал председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".





Нурсултану Назарбаеву также было доложено о заметном росте показателей в сфере туризма. Так, по информации А.Есимова, количество гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%, заполняемость которых достигла отметки в 60%.









Глава государства особо подчеркнул положительный мультипликативный эффект от проведения международной выставки на развитие столицы и экономики страны в целом.





- Проведение ЭКСПО положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места. 196 казахстанских компаний принимало участие в строительстве выставочного комплекса. Это около 200 тыс человек. Сейчас здесь трудятся около 21 тыс человек, которые обеспечивают работу выставки, - сказал Президент Казахстана.





В ходе встречи председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" представил информацию об экономии средств, выделенных на подготовку и проведение выставки. По информации А.Есимова, затраты на строительство согласно технико-экономическому обоснованию составляли 816 млрд тенге, в последующем, за счет оптимизации данная сумма снизилась до 452 млрд тенге.





Кроме этого, Нурсултану Назарбаеву было внесено предложение по пост-выставочному использованию объектов "ЭКСПО-2017". В частности, на территории выставки планируется предусмотреть размещение международного финансового центра «Астана», парка IT-стартапов, а также сохранение ряда выставочных павильонов в качестве наследия ЭКСПО.





В завершение встречи Глава государства, отметив работу председателя правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", дал ряд конкретных поручений.



