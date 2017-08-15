Известный писатель С. Досанов о программе «Модернизация общественного сознания»
Отдыхающие санатория, узнав, что известный писатель С. Досанов также находится на базе отдыха, попросили провести творческий вечер, в ходе которого он смог рассказать более подробно о себе и о своих произведениях.
Заслуженный деятель Республики Казахстан Сабит Досанов встретился со своими читателями, на данной встрече также присутствовали аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и представители интеллигенции области.
Стоит отметить, что встреча с писателем прошла в одном из самых живописных мест области: в санатории «Акжаик». Как оказалось, писатель решил провести свой отдых в Приуралье.
Отдыхающие санатория, узнав, что известный писатель С. Досанов также находится на базе отдыха, попросили провести творческий вечер, в ходе которого он смог рассказать более подробно о себе и о своих произведениях.
На встрече писатель с особым трепетом рассказал о своем родном Торгайском крае, о любви к литературе с детства и поделился мнением о программной статье нашего Президента «Модернизация общественного сознания".
- Идеи нашего Елбасы, которые направлены на развитие нашей страны, всегда реализовываются. Особенно хотелось бы отметить программу «Модернизация общественного сознания». Я считаю, что данная программа - верный путь в развитии нашего государства. Хотел бы остановиться на трех моментах. Во-первых, если переведем 100 великих книг и сделаем их достоянием народа, то сможем положительно повлиять на духовное развитие и интеллигенции, и простого населения. Во-вторых, уверен, что проект «100 новых имен» заново возвысит Казахстан. До этого такие личности, как Бибигуль Тулегенова, Олжас Сулейменов, Токтар Аубакиров, прославляли Казахстан в разных сферах, теперь подходит очередь нашей молодежи. В-третьих, мы должны переходить на латиницу, конечно, не спеша, учитывая все тонкости. Мы должны исследовать опыт узбеков, азербайджанцев, и не повторить их ошибки, - сказал С.Досанов.
В свою очередь аким Западно-Казахстанской области А.Кульгинов заявил:
- Программа "Модернизация общественного сознания", в первую очередь, направлена на будущее. А наше будущее – это молодое поколение. Надеюсь, что сегодняшняя встреча была полезной, особенно для молодых читателей, также выражаю огромную благодарность Сабиту Досанову за проведение такого прекрасного творческого вечера.
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