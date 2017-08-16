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И снова здравствуйте: на примтивном перекрестке произошла авария

16 августа 2017, 02:08

В Алматы произошел перевертыш.

в ночь на 16 августа в Алматы произошла авария с первертышем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении Каирбекова и Жибек Жолы. Водитель kia ехал по Каирбекова вниз. В этот момент со стороны улицы Жибек Жолы выехал автомобиль Lada Granta, водитель которой проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток. Автомобиль Lada Granta ударил kia в бок, отчего та перевернулась на крышу. Пострадал водитель kia, его госпитализировали.





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