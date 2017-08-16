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В ЗКО рабочих засыпало грунтом при проведении работ в траншее

16 августа 2017, 08:15

Один человек погиб на месте.

Один человек погиб на месте, двое госпитализированы в больницу, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, сообщение о происшествии им поступило в 17.30 часов 15 августа.

- Рабочие АО «Аксайжылукуат» проводили работы в траншее по улице Советской. Внезапно упавшей стеной их засыпало грунтом. Один человек погиб на месте, двое мужчин в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу Аксая. По факту начато уголовное расследование по статье 156 ч. 3 УК РК – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габдуллин.

Другие подробности ЧП выясняются.

Фото: "Мой ГОРОД"

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