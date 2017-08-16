В Атырауской области назначили акима Жылыойского района

Нурлан Ногаев представил депутатам районного маслихата кандидата на пост акима Жылыойского района. Прежний руководитель - Максим Избасов - в связи с достижением пенсионного возраста отправился на заслуженный отдых.

Нурлан Ногаев поблагодарил Максима Избасова за проделанную работу, за вклад, который он внес в социально-экономическое развитие района, пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

Кандидатом стал Алимухаммед Куттумуратулы, ранее занимавший должность акима Махамбетского района. Депутаты поддержали данную кандидатуру, отметив, что знают его как опытного и умелого управленца.

В ходе сессии районного маслихата было отмечено, что новый кандидат избирался по принципам формирования современного государственного аппарата, отображенным в статье Главы государства «План нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», по согласованию с Администрацией Президента РК.

Алимухаммед Қуттумуратулы имеет два высших образования в сферах экономики и юриспруденции. Трудовую деятельность начал 12 лет назад в частном секторе, впоследствии перешел на должность главного специалиста управления экономики и бюджетного планирования, где зарекомендовал себя ответственным работником. С 2008 по 2012 годы занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012 по 2016 годы занимал должности заместителя акима г. Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.