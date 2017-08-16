Твит Обамы про Шарлотсвилл побил мировые рекорды популярности
16 августа 2017, 10:40
Первое место по популярности в мире занимает твит певицы Арианы Гранде, который она сделала после теракта, произошедшего на ее концерте в Манчестере.
Барак Обама написал в своем Twitter пост, посвященный беспорядкам в Шарлотсвилле. Твит набрал 2,7 миллиона "лайков" и 1,1 миллиона "ретвитов", побив мировые рекорды и заняв второе место по популярности в мире, сообщает Вести.Ru.
"Никто не рождается с ненавистью к другому из-за цвета кожи, происхождения или религии, — цитирует Обама слова Нельсона Манделы, лауреата Нобелевской премии. — Люди должны научиться ненавидеть и, если они могут ненавидеть, то их можно научить любви. Ведь любовь более естественна для сердца человека, чем ее противоположность".
Первое место по популярности в мире занимает твит певицы Арианы Гранде, который она сделала 23 мая после теракта, произошедшего на ее концерте в Манчестере. В результате взрыва погибли 22 человека, 59 получили ранения.
Фото: twitter.
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