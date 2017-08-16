60 миллионов тенге требует жертва изнасилования со своих обидчиков в Балхаше
16 августа 2017, 10:45
Также правоохранительные органы расследуют еще одно уголовное дело по этому инциденту – в отношении подруги потерпевшей, давшей заведомо ложные показания.
Жительница Балхаша Нургуль Кусылбекова, ставшая жертвой группового изнасилования, требует взыскать с двоих подсудимых 60 миллионов тенге компенсации за моральные страдания, сообщает Today.kz.
"С каждого потерпевшая требует по 30 миллионов тенге. То есть по 10 миллионов тенге за совершенное уголовное преступление, а их три – по части 2 статьи 125 "Похищение человека", части 2 статьи 121 "Насильственные действия сексуального характера" и части 2 статьи 120 "Изнасилование", - прокомментировала лидер общественного движения "НеМолчиKZ" Дина Смаилова.
Правоохранительные органы расследуют еще одно уголовное дело по этому инциденту – в отношении подруги потерпевшей, давшей заведомо ложные показания.
Напомним, что произошло это в августе прошлого года. Двое подозреваемых вывезли Нургуль на кладбище и издевались над ней несколько часов. После обращения в полицию дело было буквально замято: расследование проводилось с грубыми нарушениями, обидчики гуляли на свободе. После вмешательства движения "Немолчи.kz" расследование сдвинулось с места, но итога так и не было. Нургуль была вынуждена обратиться к генеральному прокурору.
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