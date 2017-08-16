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Врачи рассказали о состоянии попавших под обвал грунта рабочих в ЗКО

16 августа 2017, 12:50

Двое пострадавших рабочих поступили в центральную районную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Рабочие Западно-Казахстанской области были госпитализированы с тяжелыми травмами в Бурлинскую центральную районную больницу после обвала грунта во время ведения работ, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел во вторник, 15 августа. Рабочие АО "Аксайжылукуат" остались под завалами грунта при проведении работ в траншее.

Двое пострадавших рабочих поступили в центральную районную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

"Пациенты с тяжелыми травмами были направлены в отделение нейрохирургии в областную клиническую больницу города Уральска", — сообщили в Бурлинской центральной районной больнице.

По факту случившегося начато уголовное расследование по статье 156 части 3 УК РК – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото: Караван

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