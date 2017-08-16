Врачи рассказали о состоянии попавших под обвал грунта рабочих в ЗКО
16 августа 2017, 12:50
Двое пострадавших рабочих поступили в центральную районную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.
Рабочие Западно-Казахстанской области были госпитализированы с тяжелыми травмами в Бурлинскую центральную районную больницу после обвала грунта во время ведения работ, сообщает Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел во вторник, 15 августа. Рабочие АО "Аксайжылукуат" остались под завалами грунта при проведении работ в траншее.
Двое пострадавших рабочих поступили в центральную районную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.
"Пациенты с тяжелыми травмами были направлены в отделение нейрохирургии в областную клиническую больницу города Уральска", — сообщили в Бурлинской центральной районной больнице.
По факту случившегося начато уголовное расследование по статье 156 части 3 УК РК – "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Фото: Караван
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