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Виновных в гибели пожилого человека в Алматы привлекут к ответственности

16 августа 2017, 17:07

Полиция Алматы расследует факт гибели пожилого мужчины.

Вечером 9 августа в микрорайоне "Достык" Ауэзовского района произошел несчастный случай. 77-летний мужчина во время прогулки упал в яму на месте проведения ремонтных работ. Спустя два дня он скончался в ГКБ №7, передает Zakon.kz.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 156 ч.3 УК РК. Следственно-оперативная группа Управления внутренних дел Ауэзовского района в ходе следствия установит виновных лиц и привлечет к ответственности, согласно уголовному законодательству", - сообщили в ДВД Алматы.

Также было установлено, что ремонтные работы на данном участке проводит подрядная организация ТОО "Алвис".

Фото: СС0.

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