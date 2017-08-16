В Костанае алабай растерзал на глазах у детей щенка хаски

Дети возвращались с прогулки со своим 4-месячным щенком хаски. Большой алабай появился неожиданно. Об этом корреспонденту alau.kz сообщила Ирина Базарбаева.





Щенок принадлежал её племяннице. Происшествие случилось в районе Гагаринского моста. Дети шли вместе с собакой, которая была на поводке.





«Вдруг откуда-то выбежал огромный алабай. Он был без хозяев и без ошейника. Он накинулся на нашу собаку и в считанные секунды растерзал насмерть на глазах у детей нашего щенка хаски. Слава богу дети успели убежать, но у них большой шок. Люди будьте осторожны! Оказалось этот огромный пес там целый день бегает и наша жалоба не первая», — сообщила Ирина Базарбаева





Как сообщила Ирина, они написали заявление в полицию. У ребёнка большая травма. По данному факту в отношении 53-летнего жителя города Костаная сотрудниками полиции был составлен административный протокол по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц».





Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге).



