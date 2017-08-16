Исмаил Сулеймен, известный как "Шымкентский Усенов", освобожден по амнистии
16 августа 2017, 19:06
Виновник ДТП в Шымкенте, в котором погиб молодой человек и еще трое серьезно пострадали, был освобожден, не просидев за решеткой ни одного дня.
21-летний водитель, виновный в смертельном ДТП в Шымкенте, освобожден по амнистии, сообщает motor.kz.
Как отмечает издание, год назад в Шымкенте молодой человек, управляя BMW, врезался в рабочих, делающих ремонт теплотрассы. Три человека получили травмы, один погиб. Уже на следующий день полицейские установили личность водителя. Им оказался некий Исмаил Сулеймен, скрывшийся в места ДТП. Его тут же объявили в розыск. А через неделю стало известно, что Сулеймен покинул Казахстан. Тогда его объявили в международный розыск.
Прошел год. И вот история всплыла снова. Аль-Фарабийский районный суд Шымкента заочно выдал санкцию на арест 21-летнего Исмаила Сулеймена. Но задержать парня не удалось – он сам пришел в полицию с повинной.
По его словам, он не смог затормозить перед участком дороги, где шли ремонтные работы, хотя все опознавательные знаки на объекте имелись. Это очень веская причина, чтобы не осуждать молодого человека. Поэтому, когда в честь 25-летия независимости Казахстана была объявлена амнистия, в число тех, кому дарована свобода попал и Исмаил Сулеймен.
Фото: motor.kz
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