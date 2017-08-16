Исмаил Сулеймен, известный как "Шымкентский Усенов", освобожден по амнистии

21-летний водитель, виновный в смертельном ДТП в Шымкенте, освобожден по амнистии

Как отмечает издание, год назад в Шымкенте молодой человек, управляя BMW, врезался в рабочих, делающих ремонт теплотрассы. Три человека получили травмы, один погиб. Уже на следующий день полицейские установили личность водителя. Им оказался некий Исмаил Сулеймен, скрывшийся в места ДТП. Его тут же объявили в розыск. А через неделю стало известно, что Сулеймен покинул Казахстан. Тогда его объявили в международный розыск.





Прошел год. И вот история всплыла снова. Аль-Фарабийский районный суд Шымкента заочно выдал санкцию на арест 21-летнего Исмаила Сулеймена. Но задержать парня не удалось – он сам пришел в полицию с повинной.



