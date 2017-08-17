Зверское убийство в Костанае: Дело в отношении врача психиатра-нарколога направлено в суд
17 августа 2017, 13:19
Зауреш Изалдина подозревается в организации убийства своей коллеги.
Дело в отношении костанайского врача психиатра-нарколога Зауреш Изалдиной направлено в суд. Она подозревается в организации убийства своей коллеги, врача высшей категории Рашиды Сандыбаевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Прокуратуру Костанайской области.
20 февраля 2017 года сотрудниками УВД г. Костанай начато досудебное расследование по факту убийства председателя Амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссии Костанайской областной психиатричекой больницы Сандыбаевой Р.К.
В рамках досудебного расследования установлена причастность Изалдиной З.К., Гафарова Р.Р., Китибаева Б.М. и Кодатенко В.В.
"16 августа 2017 года процессуальным прокурором утвержден обвинительный акт и уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для рассмотрения по существу.
Согласно обвинительному акту Изалдина З.К. обвиняется по следующим уголовным правонарушениям: по ст.ст.190 ч.3 п.1 (мошенничество в крупном размере, организация покушения на кражу, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, в особо крупном размере, организация кражи в группе лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, организация покушения на убийство двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, организация убийства группой лиц по предварительному сговору) УК РК.", - говорится в сообщении.
Гафаров Р.Р., Китибаева Б.М. предстанут перед судом по аналогичным статьям.
Кодатенко В.В. обвиняется в умышленном убийстве Сандыбаевой Р.К., совершенном с особой жестокостью , группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму (ст.99 ч.2 п.п.5, 7, 8 УК).
За совершение указанных преступлений уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет и либо пожизненным лишением свободы.
Напомним, 20 февраля в Костанае было обнаружено тело зверски убитой Рашиды Сандыбаевой - известного врача, бывшего руководителя областного психиатрического диспансера. Рашида Сандыбаева отдала более 30 лет жизни врачебному делу.
Фото: kazinfo.today
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