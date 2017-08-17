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В Голландии неизвестный захватил заложников в здании радиостанции 3FM

17 августа 2017, 13:25

Полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции.

Голландские СМИ сообщают о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, расположенном на востоке провинции Северная Голландия. Об этом сообщило агентство Reuters, передает РИА Новости.

По данным СМИ, полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

По данным NOS, неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.



Фото: AFP 2017 / ANP/Jerry Lampen.

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