В Голландии задержали мужчину, захватившего заложницу в здании радиостанции
17 августа 2017, 13:56
Неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции
Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции, на пути к которому он угрожал нескольким людям, и взял в заложницы женщину.
Здание было оцеплено полицией.
Фото: AFP 2017 / ANP/ Sander Koning.
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