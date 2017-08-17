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В Голландии задержали мужчину, захватившего заложницу в здании радиостанции

17 августа 2017, 13:56

Неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции

Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции, на пути к которому он угрожал нескольким людям, и взял в заложницы женщину.

Здание было оцеплено полицией.

Фото: AFP 2017 / ANP/ Sander Koning.

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