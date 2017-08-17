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Ненавидящая мусульман сенатор пришла в австралийский парламент в парандже

17 августа 2017, 14:43

Генеральный прокурор страны Джордж Брандис осудил «выходку» Хансон и предупредил ее, что это может обидеть 500 тысяч мусульман, проживающих в Австралии.

Лидер австралийской ультраправой партии «Одна нация», сенатор Полин Хансон пришла на заседание парламента в парандже. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает BBC News.

Таким образом она хотела призвать других депутатов поддержать инициативу ее партии запретить ношение бурки в общественных местах. Генеральный прокурор страны Джордж Брандис осудил «выходку» Хансон и предупредил ее, что это может обидеть 500 тысяч мусульман, проживающих в Австралии.

«Высмеивать их, загонять в угол, глумиться над их одеянием — это просто отвратительно. Я бы посоветовал вам задуматься над тем, что вы сделали. (...) Нет, сенатор Хансон, мы не запретим носить паранджу», — заявил Брандис. Его слова встретили овацией представители других партий.

Как отмечает BBC News, впоследствии сенатор сняла паранджу.

Хансон, впервые избранная в парламент в 1996 году, не раз оказывалась в центре скандалов из-за своих резких антимусульманских высказываний. В частности, в 2016-м она заявила, что Австралию «наводнили мусульмане».

Источник: Lenta.ru.

Фото: EPA.

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