В Австрии погиб ребенок, запертый матерью в машине на 30-градусной жаре
17 августа 2017, 16:45
Перегрев в качестве причины смерти пока не подтвержден.
Двухлетний мальчик погиб в Австрии, оставленный 17-летней мамой в закрытой машине на 30-градусной жаре, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник в округе Блуденц в федеральной земле Форарльберг. Девушка и ее молодой человек оставили в машине на несколько часов малыша, который заснул во время поездки из Тироля, и молодая мать не хотела его будить.
Она вместе с другом ушла в дом, где оба заснули после утомительной поездки. Когда они проснулись и девушка захотела забрать малыша домой, он был уже мертв.
При этом, по словам представителя полиции Райнера Фитца, окончательно перегрев в качестве причины смерти пока не подтвержден. Если медики подтвердят это, матери будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Фото: AP Photo / Hans Punz.
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