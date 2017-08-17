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В Австрии погиб ребенок, запертый матерью в машине на 30-градусной жаре

17 августа 2017, 16:45

Перегрев в качестве причины смерти пока не подтвержден.

Двухлетний мальчик погиб в Австрии, оставленный 17-летней мамой в закрытой машине на 30-градусной жаре, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в округе Блуденц в федеральной земле Форарльберг. Девушка и ее молодой человек оставили в машине на несколько часов малыша, который заснул во время поездки из Тироля, и молодая мать не хотела его будить.

Она вместе с другом ушла в дом, где оба заснули после утомительной поездки. Когда они проснулись и девушка захотела забрать малыша домой, он был уже мертв.

При этом, по словам представителя полиции Райнера Фитца, окончательно перегрев в качестве причины смерти пока не подтвержден. Если медики подтвердят это, матери будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Фото: AP Photo / Hans Punz.

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