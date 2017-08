На севере Китая взорвался химический завод

В Китае, в северо-восточной провинции Ляонин, в городе Далянь, прогремел мощный взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на CCTV.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. На месте ЧП работают экстренные службы.

На видеокадрах оттуда можно видеть масштабы взрыва и языков пламени, поднимающихся на десятки метров.

A fire is being reported at a chemical plant in #Dalian, Liaoning province on Thursday. Firefighters have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/D1h3kUejTa