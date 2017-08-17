Римская полиция задержала преступника, отрезавшего сестре ноги

Сейчас с подозреваемым работают следователи и он уже даёт признательные показания.

В Риме стражи порядка задержали 62-летнего Маурицио Диоталлеви, который подозревается в убийстве своей сестры Николетты, ноги которой, предположительно, были найдены накануне в одном из мусорных контейнеров города. Об этом сообщает La Repubblica.

— Она постоянно унижала меня перед всеми, даже перед моим сыном, — сказал Диоталлеви следователям после своего задержания.

Как утверждает преступник, он действовал в состоянии аффекта. Ссора, которая произошла между ним и сестрой, побудила его расправиться с женщиной, после чего распилить её тело по частям и выбросить в разные мусорные баки.

Выйти на след подозреваемого стражам порядка удалось благодаря установленным на улицах камерам видеонаблюдения, по записям которых они отследили маршрут передвижения преступника.

Напомним, что накануне у местных СМИ появилась информация о том, что в одном из престижных районов Рима в мусорном контейнере были обнаружены две женские ноги.

Фото: © Flickr/Duane Moore