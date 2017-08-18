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Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек

18 августа 2017, 00:44

К сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека.

Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в гражданской обороне.

По данным издания, к сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека. Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем.

В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла.

Фото © AP Photo / Oriol Duran, источник - РИА Новости



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