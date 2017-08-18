Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек
К сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека.
Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в гражданской обороне.
По данным издания, к сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека. Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем.
В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла.
Фото © AP Photo / Oriol Duran, источник - РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.