Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в гражданской обороне.

По данным издания, к сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека. Ранее сообщалось о 32 пострадавших и одном погибшем.

В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла.

Фото © AP Photo / Oriol Duran, источник - РИА Новости