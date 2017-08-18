Полицейские застрелили одного из предполагаемых террористов в Барселоне

По данным местных СМИ, преступник попытался скрыться и вступил в бой с правоохранителями.

Сегодня испанские полицейские ликвидировали одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, предполагаемый преступник попытался скрыться и открыл стрельбу по стражам порядка. В результате те были вынуждены отстреливаться.

Ранее также сообщалось о том, что правоохранителям удалось задержать одного предполагаемого террориста. Его имя, по данным местных СМИ, Дрисс Оукабир.

Фото: © REUTERS/Albert Gea