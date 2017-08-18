В Алматинской области мужчина изнасиловал девушку - инвалида 2 группы

Многодетная мать Меруерт Шаяхметова утверждает, что ее 22 летнюю дочь - инвалида 2 группы изнасиловал сосед. Шокирующий случай произошел в поселке Алгабас Алматинской области семь месяцев назад. Но дело до сих пор не дошло до суда, передает передает 31 канал





Перизат Ратаева почти год не выходит из дома. Инвалид второй группы опасается косых взглядов, но еще больше боится вновь подвергнуться насилию. В поселке Алгабас многие знают о том, что девушку изнасиловали. Подозреваемый – сосед.





Меруерт Шаяхметова, мать потерпевшей:





– 30 января этого года в 5 часов вечера я отправила дочь в магазин. Владелец магазина в этот момент был там один. Пользуясь тем, что Перизат – инвалид и не может за себя постоять, угрожал убить, повел на склад и изнасиловал. Она пришла домой испуганная, у нее шла кровь.





Врачи подтвердили изнасилование. Потребовались даже гинекологические операции, чтобы остановить кровотечения. Девушка с рождения отставала в развитии, ей поставили диагноз «легкая умственная отсталость». Но Перизат понимает все, что происходит, умеет говорить. После полученного шока девушка несколько месяцев не могла полноценно двигаться. Вспоминая этот день, она не может сдержать слез.





Убитая горем Меруерт написала заявление в полицию. Пока шли разбирательства, жена и мать подозреваемого просили у нее прощения и даже предлагали компенсацию. Семья не согласилась, они хотят добиться справедливого наказания. Но прошло семь месяцев, а дело еще не дошло до суда. У Меруерт же нет средств на адвоката.





Салтанат Азирбек, официальный представитель ДВД г. Алматы:





– Проводится сразу ряд экспертиз. Судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-психиатрическая экспертиза в связи с физическим состоянием потерпевшей. Установлено подозреваемое лицо, он находится в статусе подозреваемого. Этот человек не имеет права выезжать за пределы города.





Правозащитник утверждает, что инвалидность потерпевшей должны учитывать как заведомо беспомощное состояние, отягчающее наказание.





Рэне Керимова, адвокат:





– Если человек невиновен и не понимает, о чем речь, он не будет отправлять своих ближайших родственников – маму и супругу – просить прощения в дом потерпевшей и предлагать компенсацию. Умственные ее способности никакого отношения к тому, что с ней произошло, не имеют.





Стражи порядка не могут сказать, сколько еще будут длиться экспертизы, и когда дело дойдет до суда. А пока подозреваемый на свободе. И Перизат живет в страхе.



