Мать выбросила новорождённую дочь в муравейник, чтобы не расстраивать бойфренда

Девушка объяснила, что до последнего не знала о своей беременности и не хотела делать отцу ребёнка неприятный сюрприз.

Новорождённая девочка была найдена в кустах на улице Хьюстона, штат Техас, рано утром 10 августа. Плач выброшенного ребёнка услышал житель соседнего дома Альберт Петерсон. По словам Альберта, младенец был весь покрыт муравьями и его пуповина была не отрезана, а оторвана, сообщает сообщает Life





Полиция быстро нашла мать девочки. Ею оказалась 21-летняя Сидни Уойтаскик, которая не стала отрицать свою причастность к преступлению. Девушка объяснила, что буквально до последнего момента не знала о своей беременности, так же как и её парень Диндр Скилерн. Сидни решила не огорчать бойфренда этой информацией и просто избавилась от новорождённой дочери.





В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Девочка сейчас находится в больнице, за её жизнь борются врачи — у младенца обнаружили бактериальную инфекцию и сбой сердечного ритма. Мать Сидни выразила желание оформить опеку над ребёнком: она утверждает, что тоже не догадывалась о беременности своей дочери.



