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В Костанае бомж нашел труп новорожденного ребенка в пакете

18 августа 2017, 11:39

В настоящее время преступление остается нераскрытым.

В Костанае найден труп новорожденного ребенка в пакете, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

"02.08.2017 года в 09.12 часов в ЮОП УВД г. Костанай на пульт «102» обратилась фармацевт о том, что бомж сообщил ей о найденном новорожденном ребенке в пакете возле клуба Фараон", - говорится в сообщении.

В этот же день данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, по данному факту отработаны беременные женщины, подпадающие по срокам беременности к примерному возрасту младенца, состоящие на учете в поликлиниках города, в перинатальных центрах и частных клиниках. Проверяется на причастность по данному факту женщин, посещавших консультацию в клиниках Коктем и Гиппократ, подходящих по сроку беременности. Отдельной поисковой группой отработаны беременные женщины, состоящие на учете в Перинатальном центре, проживающие в районе обнаружения труппа. Продолжается подворный обход «частного сектора», расположенного в районе обнаружения трупа младенца.

В настоящее время преступление остается нераскрытым.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.

Фото: соцсети


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