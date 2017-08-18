Жителя ЮКО приговорили к 5 годам тюрьмы за призывы к джихаду

В Сайрамском районном суде ЮКО вынесли приговор 27-летнему местному жителю Абилкасыму Кадирахунову , передает , передает TVK





«Согласно статьи 256 части 2 Уголовного Кодекса РК, признать виновным. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Наказание отбывать в исправительной колонии общего режима. Начало отбывания наказания назначить с 20 апреля 2017 года»,- озвучила решение судья Сайрамского районного суда Салтанат Кабулова.





Напомним, процесс по делу о призывах к джихаду начался всего неделю назад. Следствие установило, что в течение долгого времени 27-летний Абилкасым, используя свою страницу ВКонтакте публиковал и осуществлял рассылку материалов с призывом принять участие в священной войне всех мусульман и поддержать экстремистские группы, орудующие в Сирии и на Ближнем Востоке. Вход в социальные сети подсудимый осуществлял через мобильный телефон, по номеру которого и удалось вычислить пользователя. У осужденного трое детей, супруга беременна четвертым. Как сообщила судья, отец Абилкасыма также отбывает наказание за пропаганду терроризма. На обжалование приговора у осужденного есть 15 дней.



