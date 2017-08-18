Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме в Сиднее
18 августа 2017, 14:28
Есть ли в здании заложники, пока неизвестно.
Полицейская операция проходит 18 августа в австралийском городе Сидней. По имеющейся информации, в одном из зданий забаррикадировался вооруженный мужчина, передает Вести.Ru.
События разворачиваются на улице Микс Роуд в районе Мэрриксвилл. Полиция оцепила улицу, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.
На место происшествия прибыли полицейские переговорщики. Есть ли в здании заложники, пока неизвестно.
Фото: EPA.
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