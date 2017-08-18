Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" без вести пропал в Москве
18 августа 2017, 16:28
Никаких вестей о музыканте его родные и близкие не получали уже трое суток.
Популярный в прошлом певец, исполнитель песни "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин пропал в Москве, передает Life.
Родственники звезды 90-х обратились в отдел полиции "Текстильщики" с заявлением о розыске, когда Осин перестал выходить на связь.
Выяснилось, что никаких вестей о музыканте его родные и близкие не получали уже трое суток. Обстоятельства его исчезновения выясняются.
Отметим, в 2015 году в интервью Евгений Осин признался, что погибает от алкоголизма, живя в одиночестве в московской квартире.
Осин прославился благодаря композициям "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо" и др.
Фото: официальный сайт Евгения Осина.
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