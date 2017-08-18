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В Уральск экстрадирован обвиняемый в жестоком убийстве

18 августа 2017, 16:31

В розыске предполагаемый убийца находился с 1998 года.

Прокуратурой ЗКО при помощи генпрокуратуры РК и активном сотрудничестве с прокуратурой РФ экстрадирован житель г.Уральск, который с 1998 года находился в розыске за убийство с особой жестокостью, сообщает корреспондент портала "Мой город" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО.

Из обстоятельств дела следует, что 23 ноября 1998 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртные напитки. Затем потерпевший решил уйти, но обвиняемый стал избивать его, от чего потерпевший потерял сознание.

- Когда потерпевший пришел в себя, обвиняемый вылил ему на лицо кипящую воду из кастрюли, после чего задушил его, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

В настоящее время органом уголовного преследования проводятся необходимые следственные действия для привлечения виновного к уголовной ответственности.

Дана Рахметова
Фото mgorod.kz

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