В Уральск экстрадирован обвиняемый в жестоком убийстве
18 августа 2017, 16:31
В розыске предполагаемый убийца находился с 1998 года.
Прокуратурой ЗКО при помощи генпрокуратуры РК и активном сотрудничестве с прокуратурой РФ экстрадирован житель г.Уральск, который с 1998 года находился в розыске за убийство с особой жестокостью, сообщает корреспондент портала "Мой город" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО.
Из обстоятельств дела следует, что 23 ноября 1998 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртные напитки. Затем потерпевший решил уйти, но обвиняемый стал избивать его, от чего потерпевший потерял сознание.
- Когда потерпевший пришел в себя, обвиняемый вылил ему на лицо кипящую воду из кастрюли, после чего задушил его, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.
В настоящее время органом уголовного преследования проводятся необходимые следственные действия для привлечения виновного к уголовной ответственности.
Дана Рахметова
Фото mgorod.kz
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