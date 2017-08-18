В Уральск экстрадирован обвиняемый в жестоком убийстве

Прокуратурой ЗКО при помощи генпрокуратуры РК и активном сотрудничестве с прокуратурой РФ экстрадирован житель г.Уральск, который с 1998 года находился в розыске за убийство с особой жестокостью,

Из обстоятельств дела следует, что 23 ноября 1998 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртные напитки. Затем потерпевший решил уйти, но обвиняемый стал избивать его, от чего потерпевший потерял сознание.





- Когда потерпевший пришел в себя, обвиняемый вылил ему на лицо кипящую воду из кастрюли, после чего задушил его, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.





В настоящее время органом уголовного преследования проводятся необходимые следственные действия для привлечения виновного к уголовной ответственности.



