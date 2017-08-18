К Земле приближается крупнейший со времени наблюдений астероид
18 августа 2017, 17:07
Ранее объект сближался с планетой в 1890 году.
К Земле приближается крупнейший астероид со времен начала систематических наблюдений NASA за потенциально опасными околопланетными объектами (конец 1980-х годов).
Объект (3122) Флоренс окажется на минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) 1 сентября 2017 года. В диаметре он достигает пяти километров.
«Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше, — сказал Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов NASA. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов».
(3122) Флоренс не представляет опасности для Земли. Ранее объект сближался с планетой в 1890 году. Астероид открыт в 1981 году. В 2017 году его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.
Источник: Lenta.ru.
Фото: NASA.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873810-f1a778259ca3977461a4256880f17038
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...