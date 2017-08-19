ДТП на Райымбека-Брусиловского: Если женщина за рулём - все должны её пропускать?!
19 августа 2017, 01:07
Пострадавших нет.
В Алматы на пересечении пр.Райымбека и ул.Брусиловского произошло ДТП с участием двух автомобилей: Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai Accent за рулем, которого находилась девушка, сообщает Zakon.kz
Как повелось, девушка на Хендай хотела проскочить, в данном случае через пр.Райымбека, но Спринтер не отреагировал, как она ожидала, и буквально снес ее автомобиль. От удара, по словам очевидцев, ее прилично отбросило и она колесами автомобиля уперлась в бордюр.
Очевидцы, оказавшиеся на месте аварии, сразу позвонили в скорую, но к счастью все участники ДТП отделались испугом и помощь никому не понадобилась.
Автоледи и ее оппонент - водитель Мерседеса хотели решить все по-любовно. К ним на помощь приехал товарищ на таком же Спринтере, чтобы оттащить автомобиль в сторону от проезжей части, но не тут то было. Трос сорвался и уже второй Мерседес получил неприятный удар в заднее стекло.
Водители в недоумении, а очевидцы говорят, что скорее всего без сотрудников полиции им уже не разобраться...
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