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Полиция задержала всех контрабандистов после перестрелки на границе

19 августа 2017, 06:37

Нарушители госграницы скрывались почти неделю.

Полиция Жамбылской области задержала всех нарушителей, пытавшихся пересечь казахстанскую границу. Об этом в интервью телеканалу «Астана» рассказал замглавы КНБ, директор Пограничной службы Дархан Дильманов.

Контрабандисты, занимавшиеся перегоном лошадей из Кыргызстана, скрывались почти неделю. Как сообщалось ранее, Казахстан усилил государственную границу с соседней страной после чрезвычайного происшествия. На режимный участок были переброшены дополнительные силы.

Стрельба произошла на заставе «Жасоркен» в Жамбылской области. В ночь на 13 августа около 20 человек пытались пересечь границу с казахстанской стороны, перерезав металлическую сетку. Военнослужащие сделали предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились требованиям, после чего пограничники открыли огонь по контрабандистам.

Был убит один человек. Он получил смертельную рану. Погибшим оказался гражданин Казахстана, 30-летний житель села Жасоркен.

Дархан Дильманов, заместитель председателя КНБ РК, директор пограничный службы, сообщил следующее: «В отношении нашего военнослужащего солдата срочной службы также возбуждено уголовное дело. Но мы надеемся, что следственные органы они разберутся и примут правильное решение. Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица, которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружениям пограничной службы, на данном участке выявлены, сейчас ведутся опросы, допросы, следственные мероприятия. Я думаю, в ближайшее время результаты будут озвучены».

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Фото © Foto: Погранслужба КНБ Казахстана


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