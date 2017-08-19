СМИ: все разыскиваемые по делу о терактах в Испании мертвы

Ранее сообщалось о ликвидации трех подозреваемых. Они были убиты после теракта в Камбрильсе.

Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El País.

Ранее сообщалось о ликвидации трех подозреваемых: Муссы Укабира (Moussa Oukabir) — предполагаемого водителя фургона, сбившего людей в Барселоне, — а также Юнеса Абуйаакуба (Younes Abouyaaqoub), Саида Алаа (Said Aallaa) и Мохаммеда Хичами (Mohamed Hychami). Они, по информации El Mundo, были убиты после теракта в Камбрильсе.

Источники El País подтвердили, что и четвертый человек, которого разыскивали в связи с терактами, также погиб. Речь идет о Юнесе Абу Якубе (Younes Abouyaaqoub).

Пятый подозреваемый, Омар Хичами, который является братом Мохаммеда Хичами, был ликвидирован полицией в ходе антитеррористической операции.

По подозрению в причастности к терактам задержаны четыре человека. По данным СМИ, трое из них — марокканцы, а четвертый — выходец из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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*Запрещенная в России, Казахстане и ряде других стран террористическая организация.

Фото © AFP 2017 / Pau Barrena