Полицейские нашли взрывчатку «мать Сатаны» в логове барселонских террористов

Находка может свидетельствовать о подготовке более крупных терактов.

Испанская полиция обнаружила в предполагаемом укрытии барселонских террористов следы трипероксида ацетона, известного как взрывчатка «мать Сатаны». Об этом в пятницу, 18 августа, пишет газета El Pais.

Указывается, что следы вещества были обнаружены на развалинах дома в Альканаре. Находка может свидетельствовать о подготовке более крупных терактов, отмечает газета.

Трипероксид (триперекись) ацетона впервые был получен в 1895 году. В военных целях как инициирующее взрывчатое вещество не применялся из-за повышенной чувствительности, однако с 1980-х годов широко использовался террористами при изготовлении взрывных устройств.

Одной из причин, помимо дешевизны и простоты синтеза, называлось то, что это вещество плохо обнаруживается детекторами взрывчатки, чаще всего настроенными на поиск нитросоединений. Из-за опасности в обращении это вещество в среде террористов прозвали «матерью Сатаны».

Трипероксид ацетона содержался в самодельных взрывных устройствах, использованных террористами в крупных европейских терактах: в Лондоне в 2005 году, в Париже в 2015-м, в Брюсселе в 2016-м и в Манчестере в 2017-м.

14 августа такую же взрывчатку обнаружили у задержанных в Москве боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах российской столицы.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Фото: Emilio Morenatti / AP, источник – Лента.ру

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