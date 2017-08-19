В Актау водителя приговорили к году ограничения свободы

Мужчина опрокинул автомобиль на спуске в микрорайоне 5А.

Ранее лишенный водительских прав житель Актау не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП потерпевшему Ч. нанесен вред здоровью средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба актауского городского суда, пишет «Лада».

Суд установил, что подсудимый ранее был лишён права управлять транспортным средством сроком на девять лет.

- Несмотря на это, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени, нарушил правила дорожного движения. Он управлял зарегистрированным на его имя автомобилем без водительских прав. Несмотря на присутствие в автомобиле несколько пассажиров, двигаясь по спуску у ресторана «Карузо» в 5А микрорайоне, не справился с управлением на повороте и перевернулся. В результате аварии потерпевшему Ч. был нанесен вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе городского суда.

Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 346 УК РК (Действия, по неосторожности повлекшие средней тяжести вред здоровью человека). Ему назначено наказание в виде лишения права управления любыми видами транспортных средств сроком на пять лет и год ограничения свободы.

Напомним, фото с места аварии в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz. В отношении водителя начали досудебное расследование