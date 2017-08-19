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В Алматы задержан автобус с поддельными номерами

19 августа 2017, 15:49

При проверке документов у водителя выяснилось, что он гражданин Республики Кыргызстан и приехал в Алматы на заработки

На одном из автобусов маршрута № 303 государственные номерные знаки оказались поддельными. Пассажирский транспорт под управлением гражданина Кыргызстана полицейские остановили на посту при въезде в город, передает корреспондент patrul.kz.

При несении службы на экологическом посту инспектор полиции заметил в транспортном потоке автобус с закрашенным в белый цвет передним номером. Когда полицейский снял его, то окончательно понял, что у него в руках старательно изготовленная под оригинал подделка.

Полицейский тут же вызвал хозяина автобуса, который оправдывался и твердил, что настоящий номер потерялся, и он вынужденно их временно заменил. По его словам, подделку он якобы заказал частникам в Алматы.

При проверке документов у водителя выяснилось, что он гражданин Республики Кыргызстан и приехал в Алматы на заработки. Однако, у гастарбайтера в свидетельстве о регистрации цель визита указана как «частная». Более того, срок регистрации уже истек.

Стражи порядка составили административный протокол за поддельный номер. Обшарпанный и старый автобус отогнали на спецстоянку, а самого нарушителя доставили в отдел миграционной полиции Наурызбайского района Алматы.

«По проспекту Раймбека в восточном направлении на посту «Аян» остановил автобус марки «MAN» с явным поддельным государственным регистрационным номерным знаком. На водителя составлен административный протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Автобус водворили на специализированную штрафстоянку №6», - прокомментировал инспектор ДПП МПС г. Алматы Куат Алашев.

Фото: patrul.kz



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