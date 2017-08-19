Вознесенский кафедральный собор в Алматы вошел в спецпроект «Сакральная карта Казахстана»

В Вознесенском кафедральном соборе проводят строительные закупки. Уже приобрели новые купола - старые уже отслужили свой столетний срок. На сводах мастера возродят старинные элементы. Эту реставрацию обещают закончить до конца года. К тому же древний храм стал участником спецпроекта «Сакральная карта Казахстана» , сообщает , сообщает телеканал Алматы





Стоит отметить, что на центральном куполе появится один из элементов, который присутствовал еще в 1907 году. Но о каким элементе идет речь, пока остается в секрете. По словам представителей церкви, собору будет возвращен первоначальный вид.





Еще более привлекательным собор станет не только из-за реставрации. Совсем недавно исторический памятник Алматы вошел в спецпроект «Сакральная география Казахстана».





«Я думаю это даст больший интерес горожан к истории нашего города, к истории нашей страны, нашего государства. Более внимательно будут относиться не только к этому зданию, но вообще к историческому наследию нашего народа», - рассказал протоиерей Александр Суворов.





Спецпроект «сакральная география» является одним из направлений программы «Рухани Жангыру». Для ее реализации акиматом города создан проектный офис. В него вошли специалисты разных отраслей, учёные, общественные деятели, депутаты маслихата.





«На заседании данной комиссии были одобрены несколько объектов, далее данные объекты были направлены на рассмотрение в Республиканский центр научных исследований «Киели Казахстан». Этот уникальный проект связан с духовным развитием, национальной идентификацией народа Казахстана и бережным отношением к нашему культурному наследию», - сообщила менеджер проектного регионального офиса «Рухани Жанғыру» Айнур Валиева.





Алматы, как город с древней историей, включает в себя огромное количество сакральных мест. Возможно список в дальнейшем будет пополняться. В республиканский спецпроект также вошли - мавзолей Раимбек-батыра, заповедник «Боралдайские сакские курганы», дом-музей Ахмета Байтурсынова и монументы «Тауелсиздик» и «Тауелсиздик таны».





«Эти памятники олицетворяют собой независимость, свободу народов Казахстана. Они были построены в 1996 году и в 2006, они также являются местами, связанными с историческими политическими событиями города, республики», - рассказала менеджер проектного регионального офиса «Рухани Жанғыру» Айнур Валиева.





В доме-музее Ахмета Байтурсынова жители и гости города могут ознакомиться с уникальными архивными фотоматериалами, документами, рукописями бесценных трудов выдающегося деятеля, а также личными вещами. Например, этот сундук принадлежал семье Байтурсыновых. Когда ученого арестовали жена продала его и отправилась следом за мужем, но по счастливой случайности эта вещь снова вернулась в родные стены.





«Байтурсынова многие знают, я считаю мы обязаны рассказывать молодому поколению о таких выдающихся исторических личностях, которые отдали жизнь ради своего народа», - сказала директор дома-музея Ахмета Байтурсынова Райхан Имаханбет.





Директор дома-музея Байтурсынова считает, что с вхождением исторического памятника в географический пояс повысится статус объекта. Ведь республиканский проект направлен в первую очередь на развитие внутреннего туризма. Благодаря этому казахстанцы узнают о многих уникальных объектах, которые находятся в одном населенном пункте с жителями. Все сакральные места страны внесут в единую базу, доступную для каждого казахстанца.









Мадина Исюмбаева, Рашид Шукуралиев