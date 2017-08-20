В Алматы женщина на RAV 4 "залетела" в кучу щебня из-за безалаберности дорожных рабочих
20 августа 2017, 00:27
Разгильдяйство наших коммунальщиков сыграло злую шутку с женщиной, из-за отсутствия знаков пострадала она сама и ее автомобиль.
В Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра на слабо освещенном участке дороги, где ведутся строительные работы и лежат большие кучи щебня женщина-водитель за рулем Toyota RAV 4 на скорости "залетела" в одну такую кучу. Никаких предупреждающих знаков, по заверениям очевидцев на месте не было, передает Zakon.kz
Со слов сына пострадавшей женщины, заметив щебень она начала тормозить, но уже было поздно перестроиться она не смогла из-за следовавшей слева машины.
Женщину на скорой увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. А ее сын, возмущенный произошедшим заявил, что семья намерена подавать в суд на дорожников из-за отсутствия предупреждающих знаков на опасном участке дороги.
Отметим, что знак и дорожные конусы все-таки нашли многим позже поодаль в арыке. Их обнаружили подъехавшие по вызову патруль и скорая помощь. Дорожные конусы вытащили и поставили на дороге, чтобы больше никто в такие переделки не попадал.
Итог: разгильдяйство наших коммунальщиков сыграло злую шутку с женщиной, из-за отсутствия знаков пострадала она сама и ее автомобиль.
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