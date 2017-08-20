В Алматы женщина на RAV 4 "залетела" в кучу щебня из-за безалаберности дорожных рабочих

Разгильдяйство наших коммунальщиков сыграло злую шутку с женщиной, из-за отсутствия знаков пострадала она сама и ее автомобиль.

В Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Наурызбай батыра на слабо освещенном участке дороги, где ведутся строительные работы и лежат большие кучи щебня женщина-водитель за рулем Toyota RAV 4 на скорости "залетела" в одну такую кучу. Никаких предупреждающих знаков, по заверениям очевидцев на месте не было , передает , передает Zakon.kz





Со слов сына пострадавшей женщины, заметив щебень она начала тормозить, но уже было поздно перестроиться она не смогла из-за следовавшей слева машины.





Женщину на скорой увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. А ее сын, возмущенный произошедшим заявил, что семья намерена подавать в суд на дорожников из-за отсутствия предупреждающих знаков на опасном участке дороги.





Отметим, что знак и дорожные конусы все-таки нашли многим позже поодаль в арыке. Их обнаружили подъехавшие по вызову патруль и скорая помощь. Дорожные конусы вытащили и поставили на дороге, чтобы больше никто в такие переделки не попадал.





Итог: разгильдяйство наших коммунальщиков сыграло злую шутку с женщиной, из-за отсутствия знаков пострадала она сама и ее автомобиль.























































