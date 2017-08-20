В Алматы Toyota ночью на пустой дороге «догнала» Mercedes
В ДТП пострадали два пассажира.
В ночь на воскресенье, 20 августа, в Алматы произошла авария на проспекте Райымбека, в районе торгового центра Maxima, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Toyota Carina E врезался сзади в Mercedes Оба двигались в западном направлении. По словам очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии, хотя, вероятно, сказывался шок. Он даже не смог объяснить, каким образом ночью на пустой дороге он умудрился во время движения «догнать» другой автомобиль. Ему предстоит пройти медэкспертизу, чтобы установить, присутствует ли алкогольное либо наркотическое опьянение.
В аварии пострадали пассажир японской легковушки и девушка, сидевшая на пассажирском сиденье в Mercedes. Обоих забрали в больницу. Водитель Toyota получил ушиб ноги, но госпитализация не потребовалась.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.