В Алматы Toyota ночью на пустой дороге «догнала» Mercedes

В ночь на воскресенье, 20 августа, в Алматы произошла авария на проспекте Райымбека, в районе торгового центра Maxima, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Carina E врезался сзади в Mercedes Оба двигались в западном направлении. По словам очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии, хотя, вероятно, сказывался шок. Он даже не смог объяснить, каким образом ночью на пустой дороге он умудрился во время движения «догнать» другой автомобиль. Ему предстоит пройти медэкспертизу, чтобы установить, присутствует ли алкогольное либо наркотическое опьянение.

В аварии пострадали пассажир японской легковушки и девушка, сидевшая на пассажирском сиденье в Mercedes. Обоих забрали в больницу. Водитель Toyota получил ушиб ноги, но госпитализация не потребовалась.



