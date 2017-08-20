Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы Toyota ночью на пустой дороге «догнала» Mercedes

20 августа 2017, 06:39

В ДТП пострадали два пассажира.

В ночь на воскресенье, 20 августа, в Алматы произошла авария на проспекте Райымбека, в районе торгового центра Maxima, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Carina E врезался сзади в Mercedes Оба двигались в западном направлении. По словам очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии, хотя, вероятно, сказывался шок. Он даже не смог объяснить, каким образом ночью на пустой дороге он умудрился во время движения «догнать» другой автомобиль. Ему предстоит пройти медэкспертизу, чтобы установить, присутствует ли алкогольное либо наркотическое опьянение.

В аварии пострадали пассажир японской легковушки и девушка, сидевшая на пассажирском сиденье в Mercedes. Обоих забрали в больницу. Водитель Toyota получил ушиб ноги, но госпитализация не потребовалась.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...