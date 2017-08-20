Железнодорожный вокзал во Франции эвакуировали после информации о стрельбе

Предположительно, один вооружённый человек задержан, ещё двое находятся на свободе.

Полицейские эвакуировали железнодорожный вокзал в городе Ним на юге Франции после информации о стрельбе. В настоящее время здание оцеплено, передают местные СМИ.

По предварительной информации, трое вооружённых людей ворвались в поезд и открыли огонь. Предположительно, один вооружённый человек задержан, ещё двое находятся на свободе.