Железнодорожный вокзал во Франции эвакуировали после информации о стрельбе
Предположительно, один вооружённый человек задержан, ещё двое находятся на свободе.
Полицейские эвакуировали железнодорожный вокзал в городе Ним на юге Франции после информации о стрельбе. В настоящее время здание оцеплено, передают местные СМИ.
По предварительной информации, трое вооружённых людей ворвались в поезд и открыли огонь. Предположительно, один вооружённый человек задержан, ещё двое находятся на свободе.
Informa @La_SER— Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 августа 2017 г.
La policía francesa informa de que no ha habido tiroteo en la estación de Nimes pero sí un incidente que investigan pic.twitter.com/fymqF1g6iu
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