Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пожар в центре Алматы: ехавшая на вызов машина перевернулась

21 августа 2017, 01:37

Никто к счастью не пострадал.

В центре Алматы горело одноэтажное здание, огонь распространился на соседнее здание. Ехавшая на вызов пожарная машина попала в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, 20 августа в 23:32 часов на пульт «101» поступило сообщение о горении нефункционирующего здания в Медеуском районе по улице Макатаева около дома, 53. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 23:41.

«К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горело одноэтажное здание с переходом огня на кровлю нефункционирующего 4-х этажного здания. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 23:53. Площадь пожара уточняется», - рассказала Сандугаш Баймухамбетова.

Тем временем, одна из спешивших на вызов пожарных машин попала в ДТП на пересечении улиц Кунаева и Гоголя. Пожарная машина ехала по Кунаева на север. Переезжая перекресток на красный сигнал светофора с включенными маячками и звуковыми сигналами, пожарная машина была сбита БМВ. Автомобиль ехал на зеленый свет по Гоголя на восток, но нарушил ПДД, так как не уступил дорогу спецтранспорту с включенными сигналами.

В результате столкновения пожарная машина перевернулась, никто к счастью не пострадал.

Фото: inform.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...