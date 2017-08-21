В 371 км от Алматы произошло землетрясение
21 августа 2017, 06:22
Магнитуда MPV 5.0.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 августа в 01 час 51 мин 39 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 371 км на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 41.10° с.ш. 73.41° в.д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: BNews.kz
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