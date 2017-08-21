Серия перестрелок в Чикаго унесла жизни шести человек
21 августа 2017, 07:04
Нападавший скрылся с места преступления.
Шесть человек погибли, 33 пострадали за 13 часов с субботы по воскресенье в результате нескольких несвязанных случаев стрельбы в городе Чикаго в штате Иллинойс, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, за сутки в Чикаго произошли более десяти инцидентов со стрельбой. Последний произошел в 02.30 по местному времени (13.30 аст). Неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по группе людей у ночного клуба, в результате чего один человек погиб, шесть получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.
В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Чикаго федеральную помощь в связи с "колоссальными масштабами", которых достиг уровень насилия в городе.
Чикаго — крупнейший транспортный узел Северной Америки, третий по численности населения и второй по значимости финансовый центр США, расположенный на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс.
Фото: Fotolia / EugeneF
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