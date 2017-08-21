Серия перестрелок в Чикаго унесла жизни шести человек

Как пишет издание, за сутки в Чикаго произошли более десяти инцидентов со стрельбой. Последний произошел в 02.30 по местному времени (13.30 аст). Неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по группе людей у ночного клуба, в результате чего один человек погиб, шесть получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.





В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Чикаго федеральную помощь в связи с "колоссальными масштабами", которых достиг уровень насилия в городе.

Чикаго — крупнейший транспортный узел Северной Америки, третий по численности населения и второй по значимости финансовый центр США, расположенный на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс.



