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Серия перестрелок в Чикаго унесла жизни шести человек

21 августа 2017, 07:04

Нападавший скрылся с места преступления.

Шесть человек погибли, 33 пострадали за 13 часов с субботы по воскресенье в результате нескольких несвязанных случаев стрельбы в городе Чикаго в штате Иллинойс, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, за сутки в Чикаго произошли более десяти инцидентов со стрельбой. Последний произошел в 02.30 по местному времени (13.30 аст). Неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по группе людей у ночного клуба, в результате чего один человек погиб, шесть получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Чикаго федеральную помощь в связи с "колоссальными масштабами", которых достиг уровень насилия в городе.
Чикаго — крупнейший транспортный узел Северной Америки, третий по численности населения и второй по значимости финансовый центр США, расположенный на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс.

Фото: Fotolia / EugeneF

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