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В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

21 августа 2017, 08:27

На данный момент не установлено, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик в 50 километрах от столицы Исландии города Рейкьявик, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание со ссылкой на очевидца, водителю автомобиля около 20 лет. По словам очевидца, он сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка.

Сообщается, что затем молодой человек подбежал к одной из машин на дороге, разбил стекло и вытащил из автомобиля женщину-водителя. После чего, пытаясь скрыться от погони, на захваченной машине он въехал в зал прибытия аэропорта.

На данный момент не установлено, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Фото : Hansueli Krapf

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