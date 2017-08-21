Американские журналисты разоблачили махинации Виктора Храпунова

Он замешан в коррупционных скандалах не только внутри Казахстана, но и в США.

В США продолжается расследование в отношении бывшего министра по ЧС Казахстана, бывшего мэра города Алматы Виктора Храпунова , сообщает , сообщает New.ia-centr.ru





В Казахстане против него открыто несколько десятков уголовных дел по обвинению в коррупции. Сам В.Храпунов объявлен в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток. В настоящее время его имя фигурирует в деле еще одного крупного мошенника - экс-банкира Мухтара Аблязова.





Виктор Храпунов, как недавно выяснили американские журналисты, замешан в коррупционных скандалах не только внутри Казахстана, но и в США. Недавно на американском сайте «McClutchy DC Bureau» были опубликованы материалы, связывающие В.Храпунова и его родственника – М.Аблязова к отмыванию денег в Соединенных Штатах.





Причем, насколько можно было понять из материалов журналистского расследования, в отмывании денег на территории США паре Аблязов-Храпунов помогали некоторые американские бизнесмены, взамен казахстанские мошенники оказывали аналогичные услуги своим партнерам в других странах мира.





Связка Аблязов-Храпунов известна давно. Сын В.Храпунова - Ильяс (он тоже находится в списке разыскиваемых Интерполом) помогал М.Аблязову выводить украденные деньги из Казахстана. Причина такой дружбы проста – И.Храпунов женат на дочери М.Аблязова. Так что родственники наладили вполне успешный (ценой в пару десятков миллиардов долларов США) мошеннический бизнес по разграблению Казахстана.





На протяжении целого ряда лет в США проходят процессы, в которых В.Храпунов и члены его семьи выступают обвиняемыми в деле по отмыванию денег. Соответствующий иск в американскую юрисдикцию, где находится недвижимость, купленная на преступные деньги, подала Республика Казахстан. Весной этого года суд Девятого округа США (Калифорния) согласился рассматривать гражданские иски акимата (мэрии) г.Алматы и Министерства юстиции Казахстана.





В соответствии с указанными исками, ответчики обвиняются в нарушении закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушении обязательства действовать в наилучших интересах жителей г.Алматы, незаконном присвоении чужого имущества и преступном сговоре с этой целью. В окружном суде будут представлены доказательства приобретения семьей Храпуновых и их компаниями объектов недвижимости и роскошных автомобилей в штате Калифорния с использованием средств, полученных преступным путем.





Недавнее расследование американских журналистов лишь подтверждает доводы казахстанской стороны в преступных действиях В.Храпунова и Ко.





Итак, экс-партнер Дональда Трампа Феликс Сатер рассказал журналистам, что помог семье В.Храпунова инвестировать миллионы долларов в недвижимость США через различные компании. В числе покупок были апартаменты в «Trump Soho».





Среди «инвестиций» В.Храпунова были и деньги, которые выводились из Казахстана М.Аблязовым через подставные оффшорные компании (чаще всего, через прибалтийские банки).





Так, в апреле 2013 года через подставные компании, подконтрольные М.Аблязову и В.Храпунову, последним были приобретены апартаменты на сумму в 3,1 миллиона долларов США у холдинговой компании.

Кстати, в том же году Ф.Саттер и семейство Храпуновых поссорились из-за раздела прибыли от сделки на 43 миллиона долларов США с недвижимостью в штате Огайо.





Еще один интересный факт связи В.Храпунова с США. Семья Храпуновых инвестировала миллионы в краткосрочную компанию, которая пыталась установить биометрические машины в аэропортах по всей стране. Цель такой благотворительности - получение вида на жительства в США, как минимум для одного члена своей семьи.





Пока в США идет разбирательство, В.Храпунов с семьей живут в Швейцарии. Нейтралитет этой страны гарантирует безопасность Храпуновым. Как бойко сообщает в социальных сетях супруга беглого казахстанского чиновника Лейла, Храпунов ездит на велосипеде и пишет мемуары. В общем, ведет вполне благопристойную жизнь пенсионера. Причем, как заявляет Лейла, экс-мэр г.Алматы вообще бедный человек, и живет на ее, жены, деньги (будучи чиновником, Храпунов проводил все сделки через бизнес-структуры супруги и сына). К слову, Храпуновы входят в число богатейших жителей Швейцарии.





Тем временем Украина потребовала от Швейцарии выдачи сына Виктора - Ильяса Храпунова за организацию хакерской атаки на юридическую фирму, которая представляет БТА банк в этой стране. «БТА банк Казахстан», равно как и банки с аналогичными названиями в других странах, как известно, ранее принадлежали М.Аблязову. Сумма ущерба от мошеннических схем преступного олигарха только казахстанскому банку составляет более 7,5 миллиардов долларов США.





Ранее Высокий Суд Англии выносил запрет на использование активов И.Храпунова. По сути, суд поддержал иски БТА банка, поданные против И.Храпунова по обвинению в оказании помощи М.Аблязову. И признал его участвовавшим в сговоре с экс-банкиром.





В Швейцарии также внимательно изучают историю семьи Храпуновых, поскольку выяснилось, что в г.Женеве они позиционировали себя как представители Центральноафриканской Республики в ООН. По данным журналистского расследования, «супруги были назначены бывшим правителем этой страны Франсуа Бозизе до того, как он был свергнут». Но до сих пор имеют паспорта этой страны. А вот их сын И.Храпунов и его жена имеют гражданство станы Сент-Винсент и Гренадины, после покупки земельного участка на территории этого островного государства Карибского моря.





В общем, семейство еще одного беглого казахстанского чиновника, укравшего у своей страны немало миллионов/миллиардов долларов, сегодня находится в весьма шатком положении. Связи В.Храпунова и его семьи с беглым банкиром М.Аблязовым, уголовные дела против которого заведены сразу в трех странах мира, а расследование по его махинациям проводится в половине государств Европы и в США, грозят не только арестом всех счетов «бедных» бывших казахстанцев, но и перспективой депортации их на родину. И, несмотря на то, что пока и Виктор и Ильяс успешно отбивались от юридических нападок, результаты журналистских расследований и согласие бывших бизнес-партнеров Храпунова в США огласить все мошеннические схемы грозят экс-казахстанскому чиновнику большими неприятностями в международном масштабе.



